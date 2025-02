Cette vedette de téléréalité se glisse dans la peau d’une soldate dans Les Armes

Lundi soir, les téléspectateurs les plus attentifs ont peut-être eu une surprise en regardant Les Armes.

Parmi les candidats recalés du JTF-16, un visage familier a fait son apparition: Kim Hardy, que l’on a connue dans Les Traîtres en tant qu’invitée de Karine Vanasse dans le grand manoir Rouville-Campbell du Mont-Saint-Hilaire.

Ancienne militaire, Kim Hardy était la candidate idéale pour interpréter une soldate dans la série. D’ailleurs, elle a déjà mis son expérience au service du monde du cinéma et de la télévision en apparaissant comme figurante dans divers projets, y compris la série américaine The Last Frontier.