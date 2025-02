C'est ELLE, qui remplacera Sophie Thibault!

Ce remaniement marque une véritable transition générationnelle au sein du service de l’information, Après le départ de Pierre Bruneau, et maintenant celui de Sophie Thibault, une nouvelle ère s’ouvre pour le réseau! Avec Julie Marcoux, Philippe-Vincent Foisy et Pierre-Olivier Zappa aux commandes des bulletins phares, on aura droit à une relève pour le moins dynamique!

Il y a quelques jours, Sophie Thibault a annoncé sa retraite après 37 années consacrées au monde journalistique.

Comme elle l’a elle-même révélé lors du TVA 17 h, le 3 février dernier, cette décision difficile est motivée par le désir de ralentir et de se concentrer sur d'autres projets dans sa vie personnelle.

Le 19 juin prochain, Sophie animera pour la dernière fois le TVA 17 h. Ses collègues ne manqueront pas de marquer cette occasion spéciale.

Dans un message émouvant, Sophie révèle qu’elle a décidé de se consacrer davantage à sa seconde passion, la photographie.

