Maripier Morin révèle avoir été en couple avec cette beauté du Banquier!

Maripier explique qu’à l’époque, Véronique et elle étaient inséparables et que leur complicité a évolué en quelque chose de plus fort. «C’était plus que de l’amitié», a-t-elle confié à l’antenne, précisant que cette relation lui apportait tout ce qu’elle cherchait dans un couple, notamment sur le plan affectif.

Bien que leur relation amoureuse n’ait duré qu’un an, Maripier et Véronique ont su préserver un lien indéfectible. Aujourd’hui, elles sont plus proches que jamais et se considèrent comme des meilleures amies. Leur complicité est telle qu’elles sont mutuellement marraines des enfants de l’une et de l’autre.