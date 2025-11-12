C'est ELLE la fée des étoiles du prochain défilé du père Noël à Montréal

Début du contenu principal.
Il reste seulement 10 jours avant le traditionnel défilé du père Noël à Montréal. Pour patienter d’ici cet événement qui réunit chaque année des centaines de famille à travers les rues du centre-ville, on a découvert aujourd’hui l’identité de la fée des étoiles!
C’est la boxeuse professionnelle Kim Clavel qui a été choisie pour être la fée des étoiles de cette 73e édition du défilé.
L’an dernier, c’est la célèbre ingénieure québécoise en aérospatiale Farah Alibay qui a joué ce rôle important aux côtés du père Noël.
«C’est une grande joie pour moi d’être la fée des étoiles cette année. Si mon parcours peut encourager ne serait-ce qu’un enfant à croire en lui et à poursuivre ses rêves malgré les obstacles, j’en serai profondément touchée», a mentionné Kim Clavel dans un communiqué.
La boxeuse a notamment été choisie pour sa persévérance, son courage et sa résilience qui lui ont permis d’avoir un parcours exceptionnel et inspirant pour les jeunes dans le milieu de la boxe.
«La fée des étoiles incarne la bienveillance et la magie du temps des Fêtes. En choisissant Kim Clavel, nous rendons hommage à une femme d’exception, ancrée dans les valeurs de solidarité et de persévérance qui caractérisent Montréal», a précisé Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville, dans le même communiqué.
En plus de la présence de Kim Clavel et du père Noël, plus de 1500 bénévoles, danseurs et figurants sont attendus pour le traditionnel défilé.
La dernière cohorte de Star Académie sera aussi présente durant le défilé. On peut s’imaginer que les académiciens auront la chance d’interpréter des chansons de leur album de Noel.
Huit chars allégoriques, deux mini-chars et huit tableaux thématiques feront le trajet du défilé pour émerveiller petits et grands.
Le défilé du père Noël aura lieu le samedi 22 novembre dès 11h sur le boulevard René-Lévesque, entre les rues Drummond et Saint-Urbain.
