C'est ELLE la fée des étoiles du prochain défilé du père Noël à Montréal

«C’est une grande joie pour moi d’être la fée des étoiles cette année. Si mon parcours peut encourager ne serait-ce qu’un enfant à croire en lui et à poursuivre ses rêves malgré les obstacles, j’en serai profondément touchée», a mentionné Kim Clavel dans un communiqué.

La boxeuse a notamment été choisie pour sa persévérance, son courage et sa résilience qui lui ont permis d’avoir un parcours exceptionnel et inspirant pour les jeunes dans le milieu de la boxe.

«La fée des étoiles incarne la bienveillance et la magie du temps des Fêtes. En choisissant Kim Clavel, nous rendons hommage à une femme d’exception, ancrée dans les valeurs de solidarité et de persévérance qui caractérisent Montréal», a précisé Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville, dans le même communiqué.