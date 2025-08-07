Kelly Clarkson: Brandon Blackstock, le père de ses enfants, est décédé

Début du contenu principal.
L'ex-mari et ancien gérant de Kelly Clarkson, Brandon Blackstock, est décédé.
Il est mort à l'âge de 48 ans des suites d'un cancer.
Au moment de rendre son dernier souffle, ce matin, il était entouré de ses proches. La triste nouvelle a été confirmée à TMZ dans un communiqué officiel:
«C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Brandon Blackstock. Brandon a courageusement lutté contre le cancer pendant plus de trois ans. Il s'est éteint paisiblement, entouré de sa famille. Nous vous remercions de vos pensées et de vos prières et demandons à chacun de respecter l'intimité de la famille en cette période très difficile.»
L'ex de Kelly Clarkson était près de quatre enfants, dont deux nés de son union avec la chanteuse: River Rose Blackstock, qui vient d'avoir 11 ans, et Remington Alexander Blackstock, qui a 9 ans.
Brandon Blackstock et la superstar de la pop auront été ensemble de 2012 à 2020. Le divorce s'est finalisé deux ans plus tard.
Toutes nos pensées vont aux proches du défunt en cette période difficile.
Kelly Clarkson est actuellement en résidence à Las Vegas avec son spectacle Studio Sessions. Pour le mois d’août, la chanteuse a pris la difficile décision de reporter ses spectacles afin de se consacrer pleinement à ses enfants.
Elle a expliqué la situation avec sensibilité dans une story Instagram.
