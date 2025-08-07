Kelly Clarkson: Brandon Blackstock, le père de ses enfants, est décédé

L'ex-mari et ancien gérant de Kelly Clarkson, Brandon Blackstock, est décédé.

Il est mort à l'âge de 48 ans des suites d'un cancer.

Au moment de rendre son dernier souffle, ce matin, il était entouré de ses proches. La triste nouvelle a été confirmée à TMZ dans un communiqué officiel:

«C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Brandon Blackstock. Brandon a courageusement lutté contre le cancer pendant plus de trois ans. Il s'est éteint paisiblement, entouré de sa famille. Nous vous remercions de vos pensées et de vos prières et demandons à chacun de respecter l'intimité de la famille en cette période très difficile.»