Avril Lavigne obtient son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Avril Lavigne reçoit la 2 731e étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

L'étoile est dédiée au 6212 Hollywood Boulevard. La chanteuse reçoit son étoile dans la catégorie Enregistrement.

«Avril Lavigne mérite vraiment cette étoile du Walk of Fame et nous sommes ravis de l'honorer. Les fans d'Avril ont fait exploser mon téléphone en me demandant quand elle obtiendrait son étoile. Nous sommes ravis de dire que le moment est venu!» a déclaré Ana Martinez.

Machine Gun Kelly et d'autres se joindront à l'animatrice Lupita Sanchez Cornejo pour le dévoilement.

Avril Lavigne a battu des records et tracé sa propre voix en tant que force intransigeante dans la musique et la culture. En plus de vendre 40 millions d'albums, elle a décroché 8 nominations aux Grammy Awards et 8 Prix Juno.

Bref, une étoile bien méritée!

