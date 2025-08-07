Kelly Clarkson est forcée d’annuler ses spectacles à Las Vegas pour veiller sur sa famille

Avec un simple message, Kelly Clarkson a confié que le père de ses enfants a été malade au cours de la dernière année, et qu’elle souhaite se dévouer entièrement à ses enfants en cette période difficile.

Voici la traduction du message partagé par la chanteuse sur Instagram:

«Malheureusement, je dois reporter le reste des concerts prévus en août à Las Vegas dans le cadre des Studio Sessions.

Même si je garde habituellement ma vie personnelle privée, cette dernière année, le père de mes enfants a été malade, et en ce moment, je dois être entièrement présente pour eux.

Je suis sincèrement désolée auprès de toutes les personnes qui avaient acheté des billets pour les spectacles, et je vous suis profondément reconnaissante pour votre compréhension, votre bienveillance et votre patience.»