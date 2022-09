Kelly Clarkson brille maintenant sur le Walk of Fame!

L'étoile de Kelly Clarkson se retrouve depuis peu parmi le prestigieux Walk of Fame sur Hollywood Boulevard et elle est ni plus ni moins entre Harry Potter et Deadpool!

La chanteuse en a fait du chemin depuis sa victoire à American Idol en 2002, puisqu'elle est maintenant l'une des plus grande artiste pop à ce jour.

Elle a 8 albums à son actif, 2 EP et ses récompenses en carrière sont très impressionnantes avec 12 Billboard Music Awards, 2 Grammy Awards, 4 American Music Awards et 3 MTV Video Music Awards.

Elle a tenu à remercier tous ceux qui l'ont propulsé au sommet:

«Merci tellement @americanidol, @NBC (...) mon groupe, mes amis et ma famille, et tous les fans qui sont venus aujourd'hui à la cérémonie. Ça signifiait tellement de vous avoir là et c'était tellement cool de célébrer avec vous tous! Aux 20 prochaines années! Au fait, mon étoile est entre Harry Potter et Deadpool... je défie n'importe qui de surpasser ça!»