Katy Perry partage une nouvelle photo d’une balade sur le Mont-Royal, à Montréal

Katy Perry était de passage à Montréal dans le cadre de sa tournée Lifetime Tour. Si elle a offert quelques spectacles au Canada, ce sont surtout les moments passés en compagnie de l’ancien premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui ont retenu l’attention.

Dans une récente publication, la chanteuse internationale a dévoilé quelques photos de son passage dans la métropole, dont l’une qui semble avoir été prise directement sur le Mont-Royal.