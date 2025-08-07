Katy Perry partage une nouvelle photo d’une balade sur le Mont-Royal, à Montréal

Début du contenu principal.
Katy Perry était de passage à Montréal dans le cadre de sa tournée Lifetime Tour. Si elle a offert quelques spectacles au Canada, ce sont surtout les moments passés en compagnie de l’ancien premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui ont retenu l’attention.
Dans une récente publication, la chanteuse internationale a dévoilé quelques photos de son passage dans la métropole, dont l’une qui semble avoir été prise directement sur le Mont-Royal.
La photo a clairement été prise à Montréal: on y voit l’emblématique murale de Leonard Cohen, qui orne l’édifice du 1420, rue Crescent, dans l’arrondissement de Ville-Marie.
Avec l’angle de la photo, on peut croire qu’elle a été prise depuis le Mont-Royal… Serait-ce pendant sa promenade avec Justin Trudeau, juste avant leur souper au restaurant?
Récemment, de nouvelles informations ont été révélées concernant la relation qui pourrait unir Justin Trudeau et Katy Perry.
Selon une source très proche du duo, citée par le magazine People, une idylle pourrait bel et bien naître entre la pop-star et l’homme politique.