Kate Winslet et Leonardo DiCaprio étaient réunis hier soir, voici pourquoi

Au moment d'inviter Kate Winslet à parler devant les spectateurs, le célèbre acteur a déclaré ceci:

«Kate, ma chère amie. Ton travail sur ce film a été tout simplement transformateur. Je suis toujours impressionné. Je continue d’admirer ta force, ton intégrité, ton talent et ta passion pour chaque projet que tu crées. Sans plus attendre, l’un des plus grands talents de ma génération: la seule et unique Kate Winslet.»