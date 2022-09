Les rôles les plus marquants de la carrière de Leonardo DiCaprio

En seulement trois décennies, Leonardo DiCaprio est devenu l’un des acteurs les plus accomplis du cinéma hollywoodien. À ce jour, les longs métrages auxquels il a participé ont généré quelque 7 milliards de dollars de recettes au box-office mondial.

Survolons quelques-uns de ses plus grands succès.

Titanic



Il est impossible de parler de la carrière de Leonardo DiCaprio sans mentionner Titanic, du réalisateur James Cameron. S’il était un acteur respecté avant la sortie de ce film, Leonardo DiCaprio a atteint le statut de mégastar du cinéma avec Titanic. Le charme de l’acteur et sa relation avec sa costar, Kate Winslet, ont tout simplement époustouflés le public dans cette épopée titanesque, l’une des plus rentables et récompensées de tous les temps.

Arrête-moi si tu peux (Catch Me If You Can)



En 2002, Leonardo DiCaprio a partagé la vedette avec Tom Hanks dans le film Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg. Comme il l’avait fait 9 ans auparavant avec son film Gilbert Grape (What's Eating Gilber Grape), Leonardo DiCaprio réussit à jouer aux côtés d’acteurs plus expérimentés que lui tout en leur volant la vedette. En plus d’avoir été un succès commercial, Arrête-moi si tu peux a permis à l’acteur de recevoir une nomination aux Golden Globes dans la catégorie du meilleur acteur dans un film dramatique.

Shutter Island



Leonardo DiCaprio a fait équipe avec Martin Scorsese en 2010 dans le cadre du film Shutter Island, où il incarne un marshal américain qui enquête sur la disparition d’un meurtrier. Dans ce film, qui est instantanément devenu un classique du cinéma américain, l’acteur nous livre une des plus belles performances de sa carrière. De toutes les collaborations entre Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese, Shutter Island est l’une des plus intéressantes.

Inception



En 2010 toujours, Leonardo DiCaprio a tenu la tête d’affiche dans le film Inception du réalisateur Christopher Nolan. Ce long métrage a marqué l’entrée en force de Leonardo DiCaprio dans la catégorie films à suspense. Film le plus rentable de l’année 2010, avec plus de 830 millions de dollars de recettes au box-office, Inception est un film passionnant qui est porté par le magnifique jeu d’acteur de Leonardo DiCaprio.

Le Loup de Wall Street (The Wolf of Wall Street)



Leonardo DiCaprio s’est de nouveau associé à Martin Scorsese en 2013 pour le film Le Loup de Wall Street. Habituellement sérieux à l’écran, l’acteur s’amuse cette fois-ci à travailler avec Jonah Hill et Margot Robbie dans l’un des films les plus drôles de Martin Scorsese. En plus de recevoir le Golden Globe du meilleur acteur, Leonardo DiCaprio a aussi remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du courtier américain Jordan Belfort.

Leonardo DiCaprio est l’un des acteurs les plus acclamés de sa génération et il ne cesse d’impressionner, film après film.

