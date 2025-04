Karl Walcott annonce qu'il est fiancé!

Originaire de Vancouver, Danielle évolue dans le monde de la danse professionnelle depuis plus de 10 ans. Elle n’est pas étrangère aux plateaux de tournage non plus, ayant fait des apparitions remarquées dans des films comme À tous les garçons: Pour toujours et à jamais et Bring It On: Cheer or Die.

Le couple, complice et épanoui, a choisi Instagram pour partager cette grande étape de leur vie. Karl a publié un carrousel de photos en compagnie de sa tendre moitié, qui arbore fièrement une magnifique bague de fiançailles.

Nul doute, ils sont trooop mignons ensemble!