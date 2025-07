Karine Vanasse nous invite dans sa majestueuse cour en fleurs

Sur sa publication, l'animatrice a partagé qu'elle allait passer la majeure partie de sa journée à regarder les abeilles à l'œuvre et à faire un petit tour dans son sauna.

L'ambiance derrière sa petite maison jaune est bucolique et donne l'impression d'être au coeur d'une scène naturelle et harmonieuse. On dirait que tout ce que touche Karine Vanasse se change en beauté.

D'ailleurs, on peut la voir rénover sa maison ancestrale pleine d'histoire dans sa série Karine et la maison jaune ainsi qu'à l'animation de la populaire télé-réalité Les Traîtres tous deux présentées sur Crave.

On espère que la belle nous partagera encore plus de photos et de vidéos de sa cour tout le reste de l'été!

