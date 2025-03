Karine Vanasse enflamme le Grand Bal de Sainte-Justine dans une robe rouge en cuir et plumes

Karine Vanasse était tout feu tout flamme hier soir lors de la toute première édition du Grand Bal de Sainte-Justine!

La pétillante animatrice de l'émission Les Traîtres sur Noovo a volé la vedette, habillée d'une chic robe rouge en cuir et plumes.

Sur place, des invités de choix tels Julie Snyder, Guy A. Lepage et sa conjointe Mélanie Campeau, Valérie Chevalier et Mathieu Roy étaient des festivités. FouKi et Barbada étaient aussi de la soirée en performances et Karine Vanasse s'occupait de l'animation.