Cette invitée des Traîtres est la soeur d’un comédien célèbre

Quelques jours après l’annonce des 22 invités de l’émission Les Traîtres, on apprend déjà à les connaitre.

En faisant quelques recherches, on découvre que Ariane est la sœur d’un acteur bien connu.

Voici quelques séries et films marquants pour vous permettre de deviner de qui il s’agit. Le comédien est apparu dans Aller simple et Mémoires vives, il a aussi joué dans les films Mommy, Un homme libre et Sam.