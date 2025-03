Contrairement à ce qu’on peut croire, Karine ne reste pas toujours sur le plateau de tournage avec les invité.e.s.

Le seul moment qu’elle assiste du début jusqu’à la fin est celui autour de la table ronde. «Le montage le fait oublier, mais moi, je reste dans la pièce», affirme-t-elle.

En restant dans la pièce lors de ce moment fort en tensions entre les fidèles et les traîtres, Karine remarque souvent des jeux de regards entre les participant.e.s que l’équipe technique ne capte pas et que le public ne peut pas voir.

«Dans certaines stratégies de certains joueurs, il y en a certains que je suis capable de caller avant tout le monde parce que j’ai vu leurs jeux de regards autour de la table ronde», évoque-t-elle.