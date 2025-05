Karine Gonthier-Hyndman pose fièrement avec son oncle connu sur le tapis rouge

Jeudi soir, c’était la fête à la Place des Arts de Montréal! La grande première de la nouvelle mouture du film Deux femmes en or y attirait les projecteurs et les regards, 55 ans après la sortie de l’œuvre originale qui avait marqué l’imaginaire québécois.

Réalisé par Chloé Robichaud, ce nouveau chapitre met en vedette deux actrices chouchous du public: Karine Gonthier-Hyndman et Laurence Leboeuf.

Sourires radieux et regards complices, l’équipe du film a défilé sur le tapis rouge pour célébrer ce projet audacieux et attendu!