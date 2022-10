Kanye West: son épisode à The Shop annulé en raison de propos haineux

Kanye West continue de se faire des ennemis, et le dernier en liste en est un de gros calibre, soit Lebron James.

Avec le clapet très actif de West, King James et ses producteurs ont dû supprimer un épisode entier du show The Shop, l'émission de James diffusée chez HBO.

Si l'épisode a été retiré, c'est en raison du contenu haineux et des stéréotypes dangereux de West pendant le tournage! L'acolyte de Lebron au niveau de la production, Maverick Carter, a déclaré ceci:

«Kanye a été réservé il y a plusieurs semaines et, après avoir parlé directement à Kanye la veille de l'enregistrement, j'ai pensé qu'il était capable d'une discussion respectueuse et qu'il était prêt à répondre de tous ses récents commentaires. Malheureusement, il a utilisé The Shop pour réitérer d'autres discours de haine et des stéréotypes extrêmement dangereux.»