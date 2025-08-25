Julie Snyder est très bien accompagnée à Chypre

On ne peut pas nier que Julie Snyder s’est entourée de la meilleure des façons, avec la crème de la crème des invités lors de son voyage à Chypre.

La productrice est débarquée sur l’île de la Méditerranée en vue de la prochaine saison d’Occupation Double et ses deux adorables enfants se sont glissés dans ses valises.

C’est effectivement en compagnie de Romy et de Thomas que Julie Snyder explore les merveilles de ce coin de pays, déposant des images de leur périple sur Instagram.

