Julie Snyder est très bien accompagnée à Chypre

On ne peut pas nier que Julie Snyder s’est entourée de la meilleure des façons, avec la crème de la crème des invités lors de son voyage à Chypre.
La productrice est débarquée sur l’île de la Méditerranée en vue de la prochaine saison d’Occupation Double et ses deux adorables enfants se sont glissés dans ses valises.
C’est effectivement en compagnie de Romy et de Thomas que Julie Snyder explore les merveilles de ce coin de pays, déposant des images de leur périple sur Instagram.
Baignades dans l’eau cristalline à 42 degrés Celsius, visite d’une église grecque ou encore de la capitale nommée Nicosie et tour de buggy sur les routes bucoliques, dont vous verrez des extraits vidéos en top d’article.
Dans un REEL déposée sur son compte Instagram, Julie Snyder a par ailleurs jasé d’OD Chypre qui sera officiellement lancé dans moins de 2 semaines.
En compagnie de l’animatrice Alicia Moffet tout juste à côté des maisons qu’on a TELLEMENT hâte de voir, elles ont promis des rebondissements DÈS le premier épisode.
Je ne sais pas pour vous, mais nous on sera scotchés devant Noovo pour écouter ça le 7 septembre à 18h30.
