Julie Snyder est très bien accompagnée à Chypre

© Julie Snyder/Instagram

Un avant-goût d'OD Chypre

Dans un REEL déposée sur son compte Instagram, Julie Snyder a par ailleurs jasé d’OD Chypre qui sera officiellement lancé dans moins de 2 semaines.

En compagnie de l’animatrice Alicia Moffet tout juste à côté des maisons qu’on a TELLEMENT hâte de voir, elles ont promis des rebondissements DÈS le premier épisode.

Écoutez-les dans la vidéo en en-tête.

Je ne sais pas pour vous, mais nous on sera scotchés devant Noovo pour écouter ça le 7 septembre à 18h30.

