Voici ce que Julie-Pier d'OD Chypre avait à dire après L'heure de vérité

Dimanche soir, L’heure de vérité d’Occupation Double Chypre réunissait tous les candidats pour faire le point sur la saison et régler les comptes une dernière fois.

À la grande surprise de plusieurs, c’est Julie-Pier qui a été couronnée coup de cœur du public. Très émue, elle a souligné combien cette marque d’appréciation des téléspectateurs était signifiante pour elle.