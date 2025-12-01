Voici ce que Julie-Pier d'OD Chypre avait à dire après L'heure de vérité

Début du contenu principal.
Dimanche soir, L’heure de vérité d’Occupation Double Chypre réunissait tous les candidats pour faire le point sur la saison et régler les comptes une dernière fois.
À la grande surprise de plusieurs, c’est Julie-Pier qui a été couronnée coup de cœur du public. Très émue, elle a souligné combien cette marque d’appréciation des téléspectateurs était signifiante pour elle.
Dans des stories Instagram, Julie-Pier s'est adressé aux fans de l'émission et elle a tenu a souligné que c'est beaucoup plus qu'un prix pour elle.
«C'est tellement plus qu'un prix pour moi, c'est comme une validation que vous m'avez aimé, que vous m'avez apprécié, que vous avez aimé mon honnêteté, mon humour...»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la storie:
La victoire de Julie-Pier comme coup de cœur du public a surpris plusieurs téléspectateurs, plusieurs s’attendant à voir Xavier remporter la bourse. Celui-ci a finalement terminé au deuxième rang, suivi d’Anthony P., Maxime et Arnaud.
Lors de L’heure de vérité, Maxime et Julie-Pier ont révélé qu’ils étaient encore en fréquentation.
Sans confirmer être un couple, ils ont expliqué avoir passé beaucoup de temps ensemble après l’aventure. Julie-Pier a d’ailleurs admis, à la blague, avoir hâte que Maxime retourne au Nouveau-Brunswick pour voir comment leur relation évoluerait.
Pour voir ou revoir L'heure de vérité, rendez-vous ici!
Vous aimerez aussi: