Sur le bord d’être éliminé à plusieurs reprises depuis le début de la saison, Maxime réussit contre toute attente à rester dans l’aventure d’Occupation Double Chypre.
Dans son portrait de présentation, on a appris qu’il aime cuisiner, flirter et surprendre avec ses talents de mixologue. On a toutefois voulu en apprendre davantage sur le pilote d’avion de 28 ans qui est originaire du Nouveau-Brunswick.
Voici 5 choses que vous ne saviez pas sur Maxime d’OD Chypre.
Pour devenir instructeur et pilote d’avion, Maxime a étudié au Moncton Flight College, une école de formation basée à l'aéroport international du Grand Moncton à Dieppe. C’est l’un des plus grands établissements d’enseignement pour les pilotes au Canada.
Une autre école du Moncton Flight College est située à l'aéroport international de Fredericton à Lincoln au Nouveau-Brunswick.
Contrairement à ce que l’on croit, Maxime n’a pas toujours habité au Nouveau-Brunswick. Il fait son secondaire dans une école située à Saint-Bruno-de-Montarville en Montérégie.
Il semble toutefois être retourné au Nouveau-Brunswick à la fin de ses études pour devenir pilote.
Maxime n’est pas seulement instructeur et pilote d’avion: il est aussi barman. On a découvert qu’il a récemment été le chef des barmans du restaurant Little Louis’ situé à Moncton au Nouveau-Brunswick.
Sur le compte Instagram de Maxime, on peut rapidement voir que le candidat d’OD Chypre adore voyager en compagnie de ses amis.
Voici quelques destinations déjà visitées par Maxime: Australie, Mexique, Guatemala, Espagne, Égypte, Italie, Bali et beaucoup plus encore.
En observant le compte Instagram de Maxime, on a remarqué que l’une de ses bonnes amies est Alexe Godin qui a participé à la saison 10 de la téléréalité américaine Bachelor in Paradise.
Pour voir le portrait de Maxime d’OD Chypre, rendez-vous sur Noovo.ca.
