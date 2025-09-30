5 choses que vous ne saviez pas sur Maxime d’OD Chypre

Sur le bord d’être éliminé à plusieurs reprises depuis le début de la saison, Maxime réussit contre toute attente à rester dans l’aventure d’Occupation Double Chypre.

Dans son portrait de présentation, on a appris qu’il aime cuisiner, flirter et surprendre avec ses talents de mixologue. On a toutefois voulu en apprendre davantage sur le pilote d’avion de 28 ans qui est originaire du Nouveau-Brunswick.