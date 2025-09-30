Passer au contenu principal
5 choses que vous ne saviez pas sur Maxime d’OD Chypre

Sur le bord d’être éliminé à plusieurs reprises depuis le début de la saison, Maxime réussit contre toute attente à rester dans l’aventure d’Occupation Double Chypre.

Dans son portrait de présentation, on a appris qu’il aime cuisiner, flirter et surprendre avec ses talents de mixologue. On a toutefois voulu en apprendre davantage sur le pilote d’avion de 28 ans qui est originaire du Nouveau-Brunswick. 

Voici 5 choses que vous ne saviez pas sur Maxime d’OD Chypre

1. Il a étudié au Moncton Flight College

Pour devenir instructeur et pilote d’avion, Maxime a étudié au Moncton Flight College, une école de formation basée à l'aéroport international du Grand Moncton à Dieppe. C’est l’un des plus grands établissements d’enseignement pour les pilotes au Canada. 

Une autre école du Moncton Flight College est située à l'aéroport international de Fredericton à Lincoln au Nouveau-Brunswick. 

2. Il n’a pas toujours habité au Nouveau-Brunswick

Contrairement à ce que l’on croit, Maxime n’a pas toujours habité au Nouveau-Brunswick. Il fait son secondaire dans une école située à Saint-Bruno-de-Montarville en Montérégie. 

Il semble toutefois être retourné au Nouveau-Brunswick à la fin de ses études pour devenir pilote.

3. Il a déjà travaillé en restauration

Maxime n’est pas seulement instructeur et pilote d’avion: il est aussi barman. On a découvert qu’il a récemment été le chef des barmans du restaurant Little Louis’ situé à Moncton au Nouveau-Brunswick. 

4. Il adore voyager avec ses amis

Sur le compte Instagram de Maxime, on peut rapidement voir que le candidat d’OD Chypre adore voyager en compagnie de ses amis. 

Voici quelques destinations déjà visitées par Maxime: Australie, Mexique, Guatemala, Espagne, Égypte, Italie, Bali et beaucoup plus encore. 

5. L’une de ses amies a déjà participé à une téléréalité américaine pour trouver l'amour

En observant le compte Instagram de Maxime, on a remarqué que l’une de ses bonnes amies est Alexe Godin qui a participé à la saison 10 de la téléréalité américaine Bachelor in Paradise

Pour voir le portrait de Maxime d’OD Chypre, rendez-vous sur Noovo.ca.

