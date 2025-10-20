Julie Houle de La Poule aux oeufs d'or loue son chalet, voyez les photos

Début du contenu principal.
L’animatrice de La Poule aux œufs d’or, Julie Houle, a décidé de mettre en location son magnifique chalet situé dans Lanaudière.
L’endroit, à la fois chaleureux et élégant, est parfait pour accueillir votre famille ou vos amis et promet un séjour de rêve en pleine nature.
Dans une publication Instagram, l'animatrice a partagé une série de photos qui font littéralement rêver. «Notre petit havre de paix à St-Donat-de-Montcalm est à louer!»
Situé au bord du lac Archambault, le chalet peut accueillir jusqu’à six personnes et comprend deux chambres à coucher, offrant un cadre paisible et enchanteur pour un séjour en nature.
En plus de sa plage privée, le chalet offre plusieurs activités et commodités: canot, pédalo, paddle board, ainsi qu’une grande terrasse avec une vue imprenable sur le lac. Vous y trouverez également un ensemble de patio, un BBQ et des fauteuils lounge en rotin, parfaits pour profiter pleinement des journées ensoleillées.