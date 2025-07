Julie Houle avait un message pour ses collègues de La poule aux oeufs d'or

Un retour sans Richard Turcotte et un au revoir senti

Rappelons que c’est sans le présentateur Richard Turcotte que l’émission fera son retour à la fin de l’été.

Lors d’une récente publication, Sébatien Benoît a d’ailleurs pris le temps de remercier son collègue. Le cœur gros, il a souligné son intelligence, sa rigueur, son intégrité ajoutant :

«Tu es un collègue exceptionnel, et ce fut un réel plaisir de te côtoyer.



On aurait aimé marquer le coup avec un jeu de mots ou encore une présentation flamboyante — comme celles que tu as faites 1850 fois — mais rien ne rendrait vraiment justice à ta contribution.



Merci pour ton talent, ton humour, ta générosité. Tu vas nous manquer, Richard.»