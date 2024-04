Julie du Page et Mitsou soulignent le grand talent de cette étoile montante

On sent que Billie du Page fera sensation avec sa chanson Fake friends dédiée aux faux amis aux gros égos qui l'épuisent. Une chose est certaine: sa maman était très fière! Et de la voir porter un chandail au nom de sa fille était trop adorable!



La chanson de Billie du Page est maintenant disponible sur toutes les plateformes et sera parfaite pour l'été!

