Celle qui est aussi juge à l’émission Quel Talent, s’est permis de lui rappeler également de profiter de «chaque show et chaque moment comme si c'était la première fois et comme si c'était la dernière fois.»

Si Billie du Page apprend de Marie-Mai, l’animatrice de Big Brother Célébrités pour sa part, tire aussi une leçon de la jeune artiste: «Ça me réconcilie. Avec toute la culture Tik Tok, quand je vois une vraie démarche artistique, elle, elle écrit des chansons pas pour que ça pète sur Tik Tok, pas pour que ça pète à la radio, elle écrit ce qu’elle a à écrire […] je pense que tous les artistes que ce soit de l’ancienne génération ou de la nouvelle, devraient toujours s’imprégner de ça, de ce bouillonnement-là des nouveaux artistes, parce qu’ils ont beaucoup à nous apprendre.»