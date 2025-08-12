Début du contenu principal.
Depuis près d’une semaine, l’International de montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu anime le ciel avec ses ballons et comble le cœur de nombreux festivaliers avec ses spectacles musicaux. Dimanche dernier, Marie-Mai livrait une incroyable prestation au grand plaisir de ses admirateurs et Billie du Page assurait sa première partie. Quelques minutes avant de monter sur scène, on a assisté à une inspirante discussion entre les deux artistes. Voyez le moment dans la vidéo ci-haut.
Plusieurs nouveaux chanteurs et nouvelles chanteuses aimeraient pouvoir compter sur les conseils de la belle et talentueuse Marie-Mai. Avant de monter sur scène, Billie du Page a exprimé sa reconnaissance envers Marie-Mai: «Elle a toujours de bons conseils à me donner et sérieux, je les prends tout le temps, fait que merci.» Dit-elle d’entrée de jeu. Ce à quoi la chanteuse de C.O.B.R.A a répliqué: «Moi ce qui me fascine le plus, c'est que tu la vois (Billie) cinq minutes avant d'entrer sur scène, il y a une excitation, il y a une nervosité, mais elle arrive sur la scène, et puis c'est comme une vieille pro.» Quand elle repense à ses débuts, elle sourit en mentionnant qu'elle n'avait pas la justesse vocale de Billie: «C'est un don qui n'est pas donné à tout le monde.»
Celle qui est aussi juge à l’émission Quel Talent, s’est permis de lui rappeler également de profiter de «chaque show et chaque moment comme si c'était la première fois et comme si c'était la dernière fois.»
Si Billie du Page apprend de Marie-Mai, l’animatrice de Big Brother Célébrités pour sa part, tire aussi une leçon de la jeune artiste: «Ça me réconcilie. Avec toute la culture Tik Tok, quand je vois une vraie démarche artistique, elle, elle écrit des chansons pas pour que ça pète sur Tik Tok, pas pour que ça pète à la radio, elle écrit ce qu’elle a à écrire […] je pense que tous les artistes que ce soit de l’ancienne génération ou de la nouvelle, devraient toujours s’imprégner de ça, de ce bouillonnement-là des nouveaux artistes, parce qu’ils ont beaucoup à nous apprendre.»
L’interprète de Fake Friends poursuit ses études à l’université en communications: «Dans ma tête, il n’y a jamais eu de plan B.» C’est plutôt à la demande de sa mère, Julie du Page qu’elle s’est retrouvée sur les bancs d’école: «Ma mère m’a dit: ‘’Va à l’université pour avoir un plan B.’’, mais j'ai dit: ‘’Non, ne dis plus jamais ça.’’ Y’en a pas.» Des propos dans lesquels Marie-Mai se reconnaît puisqu’elle avait la même vision des choses à ses débuts: «De toute façon, le plan B, il peut arriver ultimement. Tsé, moi quand j'ai commencé, je n’aurais pas pensé animer, faire autre chose dans ma carrière. Fait que tsé qui sait?» Affirme-t-elle avant de lancer à Billie: «Moi je te vois dans un film!»
L’International de montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu se poursuit jusqu’au dimanche 17 août. Pour consulter la programmation complète, rendez-vous à montgolfieres.com.
