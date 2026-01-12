Josélito Michaud et Véronique Béliveau vendent leur maison pour 1,6 M$

Début du contenu principal.
Josélito Michaud et sa femme, Véronique Béliveau, ont mis leur splendide maison de Boucherville en vente.
Le prix demandé pour cette demeure ancestrale: 1,6 million de dollars.
C'est la deuxième fois en trois ans que le couple place sa somptueuse maison sur le marché immobilier.
Cette fois-ci, le couple de stars a fait affaire avec une nouvelle agence immobilière.
Voici ce qu'on peut lire sur la fiche de la propriété:
«Le 228 Marie-Victorin est un lieu rare, façonné par le temps et habité par la mémoire des générations. Érigée en pierres des champs, cette maison ancestrale tricentenaire s'est transformée au fil des époques grâce à des ajouts respectueux de son caractère. Implantée sur un vaste terrain intime, à l'abri des regards et à quelques pas du fleuve Saint-Laurent, elle offre un cadre de vie exceptionnel où les saisons se révèlent, chacune plus belle que la précédente. Pavillon pour recevoir, solarium trois saisons, piscine et maison secondaire complètent ce lieu unique. Plus qu'une maison, un héritage. La suite de l'histoire commence par une visite.»
Comme une image vaut mille mots voici quelques photos de la spectaculaire maison de Josélito Michaud et Véronique Béliveau:
Envie d'en voir davantage?
Vous pouvez visionner cette visite guidée en vidéo partagée par Josélito Michaud en 2023, lors de la précédente mise en vente de leur maison:
La semaine dernière, Josélito Michaud nous a touchés droit au coeur sur les réseaux sociaux en partageant une précieuse vidéo souvenir.
Pour l'animateur et sa conjointe Véronique Béliveau, le mois d'août 2001 restera à jamais celui où leur vie a basculé vers le plus beau des vertiges: celui de la parentalité.
Sur ses réseaux sociaux, l'animateur a partagé une archive vidéo d'une valeur inestimable: la toute première rencontre de sa douce et lui avec leur fils, Antoine, à Hô-Chi-Minh-Ville (couramment appelée Saigon), au Vietnam.
