Josélito Michaud et Véronique Béliveau vendent leur maison pour 1,6 M$

Cette fois-ci, le couple de stars a fait affaire avec une nouvelle agence immobilière.

Voici ce qu'on peut lire sur la fiche de la propriété:

«Le 228 Marie-Victorin est un lieu rare, façonné par le temps et habité par la mémoire des générations. Érigée en pierres des champs, cette maison ancestrale tricentenaire s'est transformée au fil des époques grâce à des ajouts respectueux de son caractère. Implantée sur un vaste terrain intime, à l'abri des regards et à quelques pas du fleuve Saint-Laurent, elle offre un cadre de vie exceptionnel où les saisons se révèlent, chacune plus belle que la précédente. Pavillon pour recevoir, solarium trois saisons, piscine et maison secondaire complètent ce lieu unique. Plus qu'une maison, un héritage. La suite de l'histoire commence par une visite.»

Comme une image vaut mille mots voici quelques photos de la spectaculaire maison de Josélito Michaud et Véronique Béliveau: