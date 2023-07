Jonathan Roy se confie sur l’impact qu’a eu son père, Patrick Roy, sur sa carrière

Le chanteur a partagé des moments difficiles où il se trouvait sans argent, mais grâce à l'appui de son père, il a pu continuer à poursuivre sa passion et sa carrière musicale. Jonathan a souligné combien il était reconnaissant d'avoir eu cette opportunité grâce à son père.

Jonathan a exprimé son amour et sa gratitude envers son père, soulignant que sa présence et son soutien ont été essentiels à son épanouissement personnel et professionnel.