Jonathan Roy livre de touchantes confidences sur sa relation avec son père

C’est toutefois cette constatation qui a poussé le père et le fils à agir et à se dire qu’ils s’aimaient. «c’est quand on s’est sentis là qu’on a fait "eille man, ça n’a pas de bon sens qu’on soit en train de tout bousiller ça pour des niaiseries." Et je pense que les deux on voulait sentir qu’on s’aimait. Les deux on ne savait pas si on s’aimait, mais en réalité, je sais que j’aimais mon père et je sais que mon père m’aimait, mais c’est comme si on avait besoin de l’entendre pour de vrai.»