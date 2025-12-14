Jonathan Roberge quitte un projet marquant et sa décision fait réagir

Environ un an après avoir redonné vie à son personnage de John, Jonathan Roberge a annoncé qu’il quittait définitivement le projet Contrat d’gars...

Une décision qui, depuis son annonce, suscite de nombreuses réactions et alimente les spéculations sur les réseaux sociaux, notamment sur Reddit.

Populaires à la fin des années 2000, les capsules humoristiques web puis télévisées Contrat d’gars mettaient en vedette Jonathan Roberge et Alexandre Champagne dans les rôles de John et Alex, deux rednecks à la virilité caricaturale. Après plusieurs années d’absence, les personnages avaient fait un retour au printemps dernier sous la forme d’un podcast.