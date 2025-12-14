Jonathan Roberge quitte un projet marquant et sa décision fait réagir

Début du contenu principal.
Environ un an après avoir redonné vie à son personnage de John, Jonathan Roberge a annoncé qu’il quittait définitivement le projet Contrat d’gars...
Une décision qui, depuis son annonce, suscite de nombreuses réactions et alimente les spéculations sur les réseaux sociaux, notamment sur Reddit.
Populaires à la fin des années 2000, les capsules humoristiques web puis télévisées Contrat d’gars mettaient en vedette Jonathan Roberge et Alexandre Champagne dans les rôles de John et Alex, deux rednecks à la virilité caricaturale. Après plusieurs années d’absence, les personnages avaient fait un retour au printemps dernier sous la forme d’un podcast.
Mardi soir, Jonathan Roberge a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour annoncer que, pour lui, l’aventure prenait fin:
« Après mûre réflexion, j’ai décidé de quitter définitivement le projet Contrat d’gars. Après un an de retour sous forme de podcast et de caméo (radio, show, podcast, télé), j’ai choisi d’enterrer le personnage de John une bonne fois pour tout », a-t-il écrit.
Dans sa publication, l’humoriste explique que ce retour visait à faire évoluer le personnage dans un nouveau format, loin de la websérie originale: « Depuis un an, le podcast Contrat d’gars était pour moi une manière de ressusciter ce personnage sous un autre format, de laisser derrière moi l’ancienne forme et de continuer à rire de la masculinité toxique. Je privilégiais la formule balado, mais malheureusement, le projet n’a pas pris la direction prévue », précise-t-il.
Une phrase en particulier, combinée au fait qu’Alexandre Champagne n’est jamais mentionné dans son message, a rapidement attiré l’attention des internautes.
« Je décide donc de quitter l’aventure et de me dissocier totalement du projet Contrat d’gars ainsi que de tout ce qui l’entoure et peut en découler. »
Cette formulation a alimenté les rumeurs d’une possible mésentente entre les anciens complices, bien qu’aucun des principaux intéressés n’ait confirmé l’existence d’un conflit. Au moment d’écrire ces lignes, Alexandre Champagne n’avait d’ailleurs pas commenté publiquement la situation.
Jonathan, pour sa part, tient à rassurer quant à la suite de son parcours. Humoriste et animateur bien établi, il indique avoir plusieurs projets en solo en développement, laissant entendre qu’il se tourne désormais vers de nouveaux défis créatifs.
Si les raisons exactes de cette rupture avec Contrat d’gars demeurent floues, une chose est certaine: le personnage de John appartient désormais au passé, du moins pour Jonathan Roberge!