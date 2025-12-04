Alexandre Champagne quitte les réseaux sociaux et se lance dans de nouvelles aventures

Début du contenu principal.
Alexandre Champagne a annoncé deux importantes nouvelles sur ses réseaux sociaux.
L’entrepreneur et photographe a révélé qu’il cédera désormais la gestion de ses plateformes à son entreprise, Une fraction de seconde.
Il a également présenté un autre projet majeur qu’il souhaite mettre de l’avant.
La première grande annonce concerne le projet qui prendra la relève de sa présence personnelle sur le web. Alexandre Champagne se consacre désormais entièrement à la photographie, non seulement comme créateur, mais aussi comme formateur. Il prévoit lancer une véritable école de photographie, offrant des formations en ligne, des ateliers sur Zoom et des cours en studio.
Il explique sa démarche ainsi: «Avec la montée de l'IA, le peu de reconnaissance de l'art photographique au Québec et la difficulté du milieu, j'ai décidé de prendre ça en main.
Mon but c'est qu'un jour quelqu'un dise "Champagne c'était pas le meilleur photographe, mais -asti- qu'il en a fait pour la photo."»
Il précise également que la tournée de son one-man show se poursuit, tout comme le projet Contrat de gars, qu’il mène avec Jonathan Roberge.
Alexandre Champagne annonce par ailleurs la création d’une deuxième fondation, Regards, dont la mission sera d’initier les élèves du secondaire au pouvoir de la photographie et de leur montrer qu’ils peuvent, eux aussi, changer le monde grâce à l’image.
«À travers des ateliers adaptés à eux, je vais partagera ma passion afin d'inspirer les générations futures à perpétuer un art visuel important et à s'en servir pour avoir une vraie influence sur le monde qui les entoure.»
Si vous voulez en savoir plus sur les nouvelles aventures d'Alexandre Champagne, rendez-vous sur son nouveau site web.
