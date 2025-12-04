Alexandre Champagne quitte les réseaux sociaux et se lance dans de nouvelles aventures

La première grande annonce concerne le projet qui prendra la relève de sa présence personnelle sur le web. Alexandre Champagne se consacre désormais entièrement à la photographie, non seulement comme créateur, mais aussi comme formateur. Il prévoit lancer une véritable école de photographie, offrant des formations en ligne, des ateliers sur Zoom et des cours en studio.

Il explique sa démarche ainsi: «Avec la montée de l'IA, le peu de reconnaissance de l'art photographique au Québec et la difficulté du milieu, j'ai décidé de prendre ça en main.

Mon but c'est qu'un jour quelqu'un dise "Champagne c'était pas le meilleur photographe, mais -asti- qu'il en a fait pour la photo."»