Voici ce que Jonathan d'OD Martinique a dit à Julie Snyder

Lorsque l’animatrice lui a demandé s’il croyait avoir vécu de l’intimidation, ce dernier a répondu, plutôt serein :

« Dans ma vie, je n’ai jamais été nécessairement celui qui se faisait intimider. J’avais tout le temps de la facilité à m’intégrer dans les groupes, mais ce que j’ai vécu c’est assez particulier. Il y a des choses qui se passaient dans les maisons qui ne me rejoignaient pas, alors je m’écartais un peu du groupe pour ça. Les gars, au lieu d’essayer de me ramener dans le groupe, ils en ont profité pour continuer de me pousser de côté pour que le jeu se fasse et que je me fasse éliminer. Je ne suis pas prêt à dire que oui, je suis pas prêt à dire que non, je n’ai pas la définition exacte de l’intimidation de mon vécu, alors c’est difficile à dire. »