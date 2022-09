Un premier french à OD Martinique et la toile s'enflamme!

Il y a de l'amour dans l'air à Occupation Double Martinique.

Jimy et Claudia ont une réelle connexion et on a eu droit à un moment très cute entre les deux tourtereaux : leur tout premier baiser!

Depuis leur voyage en France, ils forment le couple chouchou du public... et on comprend pourquoi!

Revoyez les premiers rapprochements entre les deux candidats ci-dessous :