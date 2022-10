Saga Catherine et Tommy à OD Martinique: leurs exs s'en mêlent et c'est savoureux!

L'importance du mot «amie» a réellement pris son sens pendant l'émission et Catherine et Tommy ont tenté du mieux qu'ils ont pu de désamorcer la situation... afin que Tommy fasse son entrée dans l'aventure et puisse donner une chance à Catherine de se matcher avec quelqu'un!

Le plus croustillant dans tout ça?

Depuis hier, les exs des principaux intéressés ont réagi à la saga amoureuse via les réseaux sociaux et c'est SAVOUREUX à souhait!