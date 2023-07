Joffrey Charles de La Voix nous présente officiellement sa nouvelle blonde!

Signe que l'été est VRAIMENT arrivé? La Ronde a enfin ouvert ses portes!

Mardi soir, une foule de vedettes, influenceurs et invités ont pu profiter d'une soirée totalement VIP au parc d'attractions de l'Île Sainte-Hélène.

Sur place, on a pu croiser plusieurs têtes connues telles: Marianne Verville, Coco Belliveau, Bruno Marcil, Camille Felton, Lorie Boucher et Hugo Brochu, Zoé Duval, Pascale de Blois, Jessika Dénommée, Gabrielle Marion, Clodelle, Alex Yelle, Noémie Bannes, Tranna Wintour, Carla Turcotte, Maxime de Cotret, Noah Parker et plusieurs autres.

Découvrez toutes les photos du tapis rouge!

