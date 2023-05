Joffrey Charles de La Voix partage une première photo avec sa nouvelle blonde après sa rupture

Rappelons que Rafaëlle Roy a aussi retrouvé l'amour dans les bras du chanteur français Guillaume Fuso, mieux connu sous le nom de Fuso!

On se souvient qu'après s'être donnés une deuxième chance et être déménagés ensemble en Ontario, Rafaëlle Roy et Joffrey Charles ont annoncé leur rupture en septembre dernier.

Rafaëlle et Joffrey ont eu deux enfants ensemble: les mignons Milo et Maya!

On leur souhaite le meilleur pour la suite!

