Tapis rouge survolté pour la soirée VIP de La Ronde: voyez toutes les vedettes présentes

Une foule de vedettes était présente afin de profiter des attractions phares du lieu mythique, qui nous tient en haleine depuis notre tendre enfance!

Sur place, on a pu croiser plusieurs têtes connues telles: Marianne Verville, Coco Belliveau, Bruno Marcil, Camille Felton, Lorie Boucher et Hugo Brochu, Zoé Duval, Pascale de Blois, Jessika Dénommée, Gabrielle Marion, Clodelle, Alex Yelle, Noémie Bannes, Tranna Wintour, Carla Turcotte, Maxime de Cotret, Noah Parker et plusieurs autres.

Vol Ultime, Slingshot, Orbite, Vampire, Disco ronde et Vertigo... les stars ont pu profiter du site de La Ronde en mode VIP puisqu'il était fermé à partir de 19h pour l'occasion, en plus de casser la croûte avec des hot-dogs, hamburgers et queues de castor!

Découvrez toutes nos photos de la soirée!