Joël Legendre vient de dévoiler son nouveau projet sur scène et c'est fabuleux!

«ENFIN je peux vous en parler ! 💫



Après l'aventure à grand succès qu'a été Rock of Ages, je vous dévoile mon prochain projet de comédie musicale! LE BODYGUARD : la nouvelle mégaproduction

de @musicorspectacles! Après avoir triomphé dans le West End à Londres, l’adaptation scénique du film culte débarquera au Québec!



Je suis un fan inconditionnel de Whitney Houston depuis ses tout débuts. En 1992, mon amour pour elle se solidifiera à jamais. Comme j’aurai à faire du doublage pour la première fois de ma vie pour le personnage d’Aladdin, Walt Disney m’enverra en observation. C’est le film The Bodyguard que je regarderai pendant plusieurs jours, dans tous ses détails.Pendant les pauses, le technicien fera jouer à répétition la trame sonore du film. Je découvrirai alors les chansons exceptionnelles qu’elle contient et ne m’en lasserai jamais. 30 ans plus tard, quand le producteur Sébastien G. Côté m’a présenté l’affiche du spectacle qu’il me proposait de mettre en scène, j’ai cru m’évanouir de bonheur. Voilà que j’ai l’immense joie de replonger dans tous les détails de ce film et de sa trame sonore que j’aime depuis toujours et qui sont, depuis quelques années devenus un théâtre musical à succès.



Au @theatre_st_denis à Montréal à compter du 30 mars 2023 et au @theatre.capitole de Québec à partir du 28 juin prochain : Mise en vente publique ce vendredi 2 décembre à 10h au musicorspectacles.ca», dévoile-t-il, visiblement fou de joie.

Ce «musical», qui a notamment déjà conquis l’Europe mais également la ville reine de Toronto, verra une nouvelle mouture se déployer au Québec dès le 30 mars 2023 à l’Espace St-Denis de Montréal et sur la scène du Théâtre Capitole de Québec l’été prochain, à compter du 28 juin 2023.

L’adaptation québécoise du grand succès londonien Le Bodyguard, lui-même tiré d’une adaptation scénique du classique hollywoodien de 1992, célèbre cette année son 30e anniversaire!

On pourra d'ailleurs s'époumoner sur des hits cultes tels Queen of the Night, Run to You, I Have Nothing et l'un des plus succès de tous les temps, I Will Always Love You, toutes interprétées à l’origine par la légendaire Whitney Houston. Le Bodyguard incorpore également d’autres incontournables de celle qu’on qualifiait comme étant «The Voice» dont One Moment in Time, Saving All My Love, Greatest Love Of All ou encore I Wanna Dance With Somebody.