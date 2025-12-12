Joël Legendre a déjà été en couple avec cette comédienne célèbre

Début du contenu principal.
Joël Legendre a révélé avoir eu trois relations amoureuses avant d’assumer pleinement son homosexualité.
Il s’est confié à ce sujet lors de son passage au balado d’Alexandre Barrette, dont un extrait a récemment été partagé sur les médias sociaux.
Il a également révélé avoir été en couple avec Marcia Pilote, qui a été sa première amoureuse. Leur relation a duré environ un an.
Dans l’extrait, l’animateur raconte avoir eu trois relations avec des femmes avant de vivre des histoires d’amour avec des hommes. «Pis les filles qui sont en théâtre aiment ça, les gars. Ils n'aiment pas les gars qui sont rough and tough pis qui sont les joueurs de football. Eux autres, ils aiment ça, les gars qui sont un peu fifons pis qui aiment le théâtre. Fait que j'me disais, ah, wow, cette fille-là, elle trouve que j'suis assez masculin, dans le fond.»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait:
Marcia Pilote n'a pas été la seule, Joël a aussi été en couple avec Élyse Marquis est ensuite devenue sa grande amie, ils ont même fait un dup ensemble dans une saison de Chanteurs masqués.
L'épisode de Oublie pas ta brosse à dents avc Joël Legendre est disponible sur la chaîne Patreon d'Alexandre Barrette.
