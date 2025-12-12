Joël Legendre a déjà été en couple avec cette comédienne célèbre

Il a également révélé avoir été en couple avec Marcia Pilote, qui a été sa première amoureuse. Leur relation a duré environ un an.

Dans l’extrait, l’animateur raconte avoir eu trois relations avec des femmes avant de vivre des histoires d’amour avec des hommes. «Pis les filles qui sont en théâtre aiment ça, les gars. Ils n'aiment pas les gars qui sont rough and tough pis qui sont les joueurs de football. Eux autres, ils aiment ça, les gars qui sont un peu fifons pis qui aiment le théâtre. Fait que j'me disais, ah, wow, cette fille-là, elle trouve que j'suis assez masculin, dans le fond.»

