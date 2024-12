Jennifer de L'amour est dans le pré dévoile son IMMENSE sapin de 14 pieds

C'est fou! On adore leur nouvelle maison, la lumière est extraordinaire.

Pour voir plus de moments du quotidien de Jennifer et Ludovic avec leurs six enfants, on vous invite à regarder l'excellente téléréalité La famille est dans le pré!

Rappelons que les tourtereaux se sont rencontrés dans la troisième saison de L’amour est dans le pré. Ils sont ensemble depuis plus de 11 ans, sont mariés et parents de 6 beaux enfants!