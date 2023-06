Jennifer de L’amour est dans le pré et sa famille déménagent, découvrez leur grand projet!

C’est dans une suite de stories déposées sur Instagram que la maman de bientôt six enfants s’est confiée sur le grand projet qui occupe actuellement sa tête et son cœur.

Il faut savoir que la belle et son amoureux Ludovic Villeneuve ont tenté durant la pandémie d’acquérir une nouvelle maison, mais c’était tombé à l’eau! Jennifer a donc raconté plus en détail ce qui se tramait et pourquoi ils souhaitaient quitter leur ferme de 19 acres!

En ce qui concerne les délais de construction, Jennifer Villeneuve a raconté ne pas savoir exactement quand le projet pourrait voir le jour. Les deux amoureux travaillent donc actuellement sur le projet de grange, oui, mais aussi sur celui de leur maison! Ils font affaire avec une technologue en architecture pour dessiner leur rêve.

Il s’agit de celle qui a travaillé sur le projet d’agrandissement de Ludovic et Fidjie, eux aussi de L’amour est dans le pré!