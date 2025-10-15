Jeff Stinco de Simple Plan partage de rares images avec son grand garçon

Marche en forêt, moments de détente, ruisseau dans un décor automnal: ces images sont le témoin d’une saison bel et bien installée.

Sous le montage vidéo, Jeff Stinco a commenté les retrouvailles avec son fils qui lui avait manqué. Il a écrit:

«Retour à la maison en pleine transition saisonnière: les arbres disent au revoir en chuchotant, l'air est plus froid, plus tendre.

J'ai marché en forêt avec Thomas, rien que nous, au son des feuilles qui bruissent. Le calme s'est installé en moi, entre son rire et le silence de la nature. Il m'avait manqué bien plus que je ne le pensais.

(Les filles ont été assez intelligentes pour éviter les sentiers boueux 😅)»