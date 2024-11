Cet animateur chouchou remplace Jean-René Dufort à la radio

La revue de l'année d'Infoman

Rappelons que chaque an, la revue de fin d’années de Jean-René Dufort nous offre de bons fous rires!

Avec ses collaborateurs dont les très connus Chantal Lamarre et MC Gilles, il revisite les moments marquant de l’actualité, par mois, avec des extraits complètement farfelus!

Et on se doute que de mettre tout ça en place, ça demande pas mal de travail! On lui souhaite donc un bon rush de fin d’année pour préparer la revue de fin d’année d’Infoman!

