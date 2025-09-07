Maripier Morin a essayé de faire renvoyer Jean-Philippe Perras de La faille

Début du contenu principal.
Le destin réserve parfois de drôles de surprises…
Le couple formé par Maripier Morin et Jean-Philippe Perras aurait très bien pu ne jamais voir le jour. Et pour cause: Maripier a révélé qu’elle avait, à l’époque, tenté de faire renvoyer celui qui allait devenir l’homme de sa vie, lors du tournage de la série La faille.
Invitée du balado Prochain numéro, Maripier y est allée de quelques aveux croustillants...
Parmi les souvenirs évoqués, elle a raconté son arrivée sur le plateau de La faille, où elle incarnait Sophie Taylor, tandis que Jean-Philippe campait le rôle de Louis-Philippe Ricard.
À l’époque, Maripier n’avait pas du tout une bonne opinion de son collègue. Elle se souvenait même l’avoir croisé lors d’une entrevue qu’elle avait réalisée avec son ami Alex Nevsky et l’impression laissée n’avait pas été positive!
« Je trouvais qu’il avait l’air d’un grand théâtreux un peu prétentieux, pis je pensais qu’il me jugeait. C’est le genre de gars qui fait du bicycle sur le plateau », a-t-elle lancé en riant.
Convaincue qu’il n’était pas le bon choix pour la série, elle avait même suggéré au réalisateur de le remplacer par Pierre-Yves Cardinal. Autrement dit, elle a réellement tenté de faire « décaster » Jean-Philippe, c’est-à-dire l’écarter de la distribution.
Heureusement pour eux, son idée n’a pas été retenue. Et avec le recul, Maripier avoue s’être complètement trompée sur lui :
« Je le trouvais tellement gentil, tellement fin… tellement plate. (…) Moi j’aimais les bad boys. »
Avec le temps, elle a appris à le découvrir sous un tout autre jour, reconnaissant aujourd’hui qu’il est « un être exceptionnel et un très grand acteur ». Le reste appartient à l’histoire: leur complicité sur le plateau s’est transformée en amour, puis en une solide relation. Ensemble, ils ont fondé une famille et sont maintenant les heureux parents de deux enfants, Margot et Henri.
L’histoire de Maripier et Jean-Philippe continue de s’écrire et cette fois sous le regard des caméras. Le couple sera bientôt en vedette dans une toute nouvelle émission intitulée Les Morin-Perras sous le même toit, où ils rénoveront leur maison afin d’y accueillir les parents de Jean-Philippe dans une demeure bigénérationnelle.
Les 10 épisodes de cette série seront diffusés en simultané sur Crave et Canal Vie dès l’hiver 2026. Une occasion de découvrir un autre pan de leur vie de couple et de famille, cette fois dans un registre à la fois intime et chaleureux!
