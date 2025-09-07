Maripier Morin a essayé de faire renvoyer Jean-Philippe Perras de La faille

Parmi les souvenirs évoqués, elle a raconté son arrivée sur le plateau de La faille, où elle incarnait Sophie Taylor, tandis que Jean-Philippe campait le rôle de Louis-Philippe Ricard.

À l’époque, Maripier n’avait pas du tout une bonne opinion de son collègue. Elle se souvenait même l’avoir croisé lors d’une entrevue qu’elle avait réalisée avec son ami Alex Nevsky et l’impression laissée n’avait pas été positive!

« Je trouvais qu’il avait l’air d’un grand théâtreux un peu prétentieux, pis je pensais qu’il me jugeait. C’est le genre de gars qui fait du bicycle sur le plateau », a-t-elle lancé en riant.

Convaincue qu’il n’était pas le bon choix pour la série, elle avait même suggéré au réalisateur de le remplacer par Pierre-Yves Cardinal. Autrement dit, elle a réellement tenté de faire « décaster » Jean-Philippe, c’est-à-dire l’écarter de la distribution.