Florence de Survivor Québec emménage seule à Montréal

Même si elle s’est procuré plusieurs meubles d’occasion, la jeune candidate de Survivor Québec a pris le temps d’aller faire un tour dans un magasin de meubles bien populaire pour en magasiner de nouveaux, notamment sa base de lit et son matelas, qui a l’air bien confortable. Après avoir aussi acheté une étagère et quelques éléments de déco, Florence compare sa visite au magasin à grande surface à un défi de la téléréalité!

Florence était très bien accompagnée pour son déménagement!

Heureusement, elle a pu compter sur l’aide de son papa pour l’aider dans toutes ses tâches et son déménagement. On peut d'ailleur l'observer dans son vlog: «Je ne sais pas ce que j’aurais fait sans lui», dit-elle, reconnaissante. De la pose de rideaux au montage de la base de lit, le père et la fille n’ont pas chômé!