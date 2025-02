Cet humoriste que vous adorez est le prochain invité d'En direct de l'unviers!

Présentement à l’écran dans la comédie Passez au salon, on peut s’attendre à ce que certaines de ses co-vedettes, comme Louis-Philippe Dandenault, viennent lui rendre hommage. Et pourquoi pas quelques surprises du côté de Alertes? Son personnage, Roméo Goulet, a marqué les esprits, et ses collègues, notamment Benoît McGinnis et Frédéric Pierre pourraient être de la partie. Sans parler de son excellente co-animatrice dans Ça finit bien la semaine, Julie Bélanger, qui pourrait bien lui tirer les larmes lors d'une performance touchante!