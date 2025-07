Jean-François Ruel brise le silence et dévoile pourquoi on ne l’a pas revu à la télé après Fugueuse

Jean-François ne mâche pas ses mots: il dénonce un système fermé, où une poignée de personnes filtrent tout. Où les artistes doivent attendre que quelqu’un les appelle... ou disparaître!

« J’ai plein d’amis qui passent des auditions pour des rôles dans des séries policières, dans les Forces armées, des chefs cuisiniers un peu street… Moi, je n’ai même pas la chance de me faire dire non. Et ça, c’est fou! »

Mais au lieu de se laisser abattre, l’artiste a choisi de reprendre le contrôle!

Depuis trois mois, il se consacre à l’écriture de sa propre série télé. Le premier épisode est presque terminé et il prévoit d’approcher des producteurs dès l’automne. Il veut raconter ses histoires, à sa façon, sans attendre qu’on lui donne le feu vert.

« C’est comme pour mon premier album: personne n’est venu me chercher, je l’ai fait moi-même. Là, je fais pareil. »