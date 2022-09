Voyez les superbes photos du voyage de Yes McCan de Fugueuse au Maroc

« Une oasis d’horreur dans un désert d’ennui. » C. Beaudelaire in Fleurs du Mal 1857 // Bad Route by mexican painter Miguel Calderon », a-t-il écrit en légende de sa publication.

Yes McCan est aussi passé par la France, un peu plus tôt cet été. On vous conseille de le suivre sur les réseaux sociaux, où il partage ses aventures!