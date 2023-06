Ludivine Reding rayonne en bikini en bateau sur un lac émeraude

Étant en voyage en Europe depuis quelques semaines, Ludivine Reding ne cesse de nous impressionner avec ses tenues toutes aussi tendance et féminines les unes que les autres.

C’est lors de son passage dans la ville de Piran en Slovénie que la populaire comédienne s’est vêtue d’un ensemble des plus estivals, et elle était tout simplement sublime dans ce look tout en blanc!

Ludivine a en effet porté une chemise blanche ample, qu’elle a superposée à un crop top de la même couleur. Agencés à des pantalons blancs, elle semblait tout à fait prête à aller profiter de cette magnifique soirée de son European Summer.

Voir la photo.

