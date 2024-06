Jean-François Provençal est père pour la première fois

Jean-François Provençal partage sa vie depuis plus de dix ans avec Vicky Bounadère. Vicky est une productrice accomplie et l'une des associées de la maison de production Passez Go, reconnue pour des œuvres telles que In Memoriam, Chouchou et L’Académie.

Leur longue relation a désormais pris une nouvelle dimension avec l’arrivée de leur enfant, marquant un chapitre particulièrement heureux dans leur vie.

Toutes nos félicitations aux nouveaux parents pour cette merveilleuse étape de leur vie! Nous leur souhaitons beaucoup de joie et de bonheur avec leur petit trésor.