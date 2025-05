Jean-François Mercier foule un rare tapis rouge avec sa conjointe Fannie

Les amoureux partagent leur vie depuis deux ans, après s’être rencontrés grâce à l’application Tinder. À l’époque, Jean-François avait confié:

«Je vous présente Fannie Roberge, ma nouvelle conjointe. Ça ne fait pas très longtemps qu’on se connaît, à peu près deux semaines, et on s’est rencontrés sur Tinder. On s’entend bien tous les deux, mais on y va lentement et on verra où cela nous mène!»

Visiblement, le lien s’est solidifié depuis! Sur Facebook, Fannie a récemment partagé un touchant message pour son amoureux :

«Bel éclairci dans mes yeux. T’embellis ma vie.»